Özer: "İnsan kaynağınızı eğitimle buluşturmazsanız diğer ülkelerle rekabet etmeniz mümkün değildir"
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Özer : "İnsan kaynağınızı eğitimle buluşturmazsanız diğer ülkelerle rekabet etmeniz mümkün değildir" SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Özer :
"İnsan kaynağınızı eğitimle buluşturmazsanız diğer ülkelerle rekabet etmeniz mümkün değildir"
SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu
Kaynak: AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel