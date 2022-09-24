Özer: "İnsan kaynağınızı eğitimle buluşturmazsanız diğer ülkelerle rekabet etmeniz mümkün değildir" Güncel Haberler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Özer : "İnsan kaynağınızı eğitimle buluşturmazsanız diğer ülkelerle rekabet etmeniz mümkün değildir" SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Özer : "İnsan kaynağınızı eğitimle buluşturmazsanız diğer ülkelerle rekabet etmeniz mümkün değildir" SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Güncel Kaynak: AA / Kenan Yeşilyurt Ziya Selçuk Mahmut Özer Sakarya Güncel Haberler

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