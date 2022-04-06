Özer: "Artık bundan sonra spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yöneteceğiz"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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İstiklal Marşı'nın okunması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanlığında, Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni'nde konuştu.
İstiklal Marşı'nın okunması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanlığında, Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni'nde konuştu.