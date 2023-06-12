Özel yetenek sınavına girecek Malatyalı gençler için kurs desteği

Battalgazi Belediyesi, deprem bölgesindeki gençlerin özel yetenek sınavına hazırlanabilmesi için resim kursu başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel yetenek sınavına hazırlanan gençlerin desteklenmesi amacıyla haftanın beş günü kurs düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Özellikle deprem sonrasında gençlerimiz bize ulaşarak özel yetenek sınavlarına gireceklerini ancak açık kurs olmadığı için hazırlanamadıklarını ifade ettiler. Bizler de bu talep sonrasında resim kursu açılması talimatını verdik. Kursumuz da başladı ve gençlerimiz burada alacakları eğitimle liselerin ve üniversitelerin resim bölümlerine girebilecekler." ifadelerini kullandı.

Yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler ise ekiplere teşekkür etti.