Haberler

Özel ve Bakırhan'dan Tutuklu Gazetecilere Dayanışma Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödül töreninde tutuklu gazetecilere dayanışma mesajı gönderdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklu bulunan tüm meslektaşlarımıza dayanışma mesajlarımızı iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da tutuklu gazeteci meslektaşlarımıza mesajlarını iletti. Tüm üyelerimize ve kamuoyuna tutuklu gazeteciler ile dayanışma çağrısı yapıyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesajında, "Sevgili Alican, özgürlükte görüşeceğiz, seni çok seviyoruz" derken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Onurlu gazetecilerle her daim, her koşulda dayanışma halinde olacağız. Gazetecilik, bu ülkenin yüz akı bir meslektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

