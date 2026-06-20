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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: Eylem Sonrası Kafede Oturan 5 Öğretmen Gözaltına Alındı

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin Taksim'de düzenlediği yürüyüşe polis müdahale etti. Eylem sonrası kafede oturan 5 öğretmen gözaltına alındı. Sendika, 'Hakkımızı almadan eve dönüş yok' dedi.

(İSTANBUL)- Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin Taksim'de düzenlediği yürüyüşe polis müdahale etti. Sendika, eylemin ardından bir kafede oturan 5 öğretmenin gözaltına alındığını belirterek, "Hakkımızı almadan eve dönüş yok" açıklamasını yaptı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, verilen sözlerin tutulması talebiyle başlattıkları eylem kapsamında Taksim'de yürüyüş düzenledi. Taksim'de yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylem bittikten sonra kafede oturan 5 öğretmenin gözaltına alındığını bildirdi. Sendika'nın konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Taksim'de yapılan eylem boyunca polis ablukasını kırmayı başaran 5 arkadaşımız, eylem sonrası oturdukları bir kafede gözaltına alınmıştır. Gözaltılarınız bizleri mücadelemizden vazgeçiremez. Günlerdir, bizi vazgeçirmek için harcadığınız enerjiyi komisyonu toplamak için harcasaydınız şimdiye kadar bu iş bitmişti. Bizim korkumuz yok, hakkımızı almadan eve dönüş yok!"

Kaynak: ANKA
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