Özel Plajda Meyve Tartışması Kavga Çıkardı

Özel Plajda Meyve Tartışması Kavga Çıkardı
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Sarıyer'de İran uyruklu doktor Aynaz B., çocukları için getirdiği meyve ve karpuz nedeniyle özel plajda işletme sahipleri ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Aynaz B. ve yanında bulunan kadınlar darbedildi.

SARIYER'de halası ve bir kadın arkadaşıyla özel plaja giden İran uyruklu medikal doktor Aynaz B., çocukları için yanında getirdiği meyve ve karpuzu içeri sokmak istedi. Bunun üzerine işletme sahipleriyle kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Aynaz B.'ye vurarak telefonunu alan işletmeciler, kadının yanında bulunan halasını ve kadın arkadaşını da tartakladı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Kumköy Mahallesi'ndeki özel plajda meydana geldi. İddiaya göre İran uyruklu medikal doktoru Aynaz B., halası ve bir kadın arkadaşıyla 1, 2 ve 6 yaşındaki çocuklarını da alarak plaja gitti. İşletme girişinde görevliler, kadına yanlarında getirdikleri karpuz ve meyvelerle içeri girmelerinin yasak olduğunu söyledi. Kadın ise meyve ve karpuzları çocukları için getirdiklerini söyleyerek plaja girmek istediklerini belirtti. Ancak görevlilerle kadınlar arasında tartışma çıktı. Yaşananları cep telefonuyla kaydetmek isteyen Aynaz B.'ye görevlilerden biri şiddet uyguladı ardından da telefonunu elinden alıp yere attı. Aynaz B.'nin halası ve arkadaşı da çocukların gözü önünde darbedildi. Yaşananların ardından 3 kadın ve 3 çocuk işletmeden çıkarıldı.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERASINDA

Tartışma ve kavga anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Aynaz B. ile yanındaki kişilerin plaja girme anları görülüyor. Plaj girişinde yaşanan tartışma ve kavga anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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