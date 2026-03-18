Özel öğrenciler Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni çektikleri kliple kutladı

Amasya Şehzade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü çektikleri kliple kutladı.

Klipte, polis ve jandarma kıyafeti giyen özel öğrenciler, Amasya Emniyetini ziyaret etti.

Kapıda polisler tarafından karşılanan özel öğrenciler daha sonra Amasya Şehitliği'ni ziyaret ederek burada şehit kabirleri başında dualar etti.

Özel öğrenciler şehitlik ziyaretinin ardından şehit yakınlarını da unutmadı. Özel öğrenciler ziyaret ettikleri şehit yakınlarına Türk bayrağı hediye etti.

Klipte, Amasya'nın genel görüntülerine de yer verildi.