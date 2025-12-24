Haberler

Libya Genelkurmay Başkanı AL-Haddad'ın jeti düştü

Güncelleme:
Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu özel bir jet, elektrik arızası nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş talep etti, fakat uçak radar ekranından kaybolduktan sonra düştüğü bildirildi.

UÇUŞ EKİBİ, ELEKTRİK ARIZASINDAN KAYNAKLI ACİL İNİŞ TALEBİNDE BULUNMUŞ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, uçağın düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Duran, "Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettabatı taşıyan özel bir jet, 20.17'de Esenboğa Havalimanından kalktıktan sonra 20.33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur. Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa Havalimanına yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlamıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20.36'da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır. İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
