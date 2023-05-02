Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayını yarıda kesilen Özgür Özel böyle tepki gösterdi: Ne hamle geldi merak ediyorum
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı televizyon programında yayının kesilmesine tepki gösterdi. 1 saatlik programa davet edildiğini söyleyen Özel, "Biz başlarken 50 dakika deyip, 34'üncü dakikada '3 dakika kaldı' denilince ondan rahatsız oldum." ifadelerini kullandı. Özel'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da katıldığı toplu açılış töreni canlı olarak verildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk Tv'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu ana haber bültenine katıldı. Programın 34. dakikasında Mehmet Akif Ersoy 3 dakikalık zaman kaldığını söyleyince Özel tepki gösterdi.
1 saatlik yayına davet edildiğini belirten Özel, "Ne hamle geldi merak ediyorum. Size bir şey demiyorum. Biz başlarken 50 dakika deyip, 34'üncü dakikada 3 dakika kaldı, denilince ondan rahatsız oldum." ifadelerini kullandı.
Programın sunucusu Ersoy ise, "Lütfen çok istirham ediyorum. İnanın sizinle bir alakası yok. Reklamlarla alakalı bir durum" dedi.
Ana haber bülteni daha sonra sona erdi. Özel'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da katıldığı toplu açılış töreni canlı olarak verildi.