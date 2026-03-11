Haberler

Özel havuzda ele geçirilen 3 örümcek maymunu koruma altına alındı

Özel havuzda ele geçirilen 3 örümcek maymunu koruma altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Denizli'de özel bir havuz işletmesinde ele geçirilen 3 örümcek maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Denizli'de özel bir havuz işletmesinde ele geçirilen 3 örümcek maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Denizli'de örümcek maymunlarının koruma altına alındığı belirtilerek, "Yapılan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin, kolluk kuvvetleriyle birlikte özel bir havuz işletmesinde gerçekleştirdiği denetimlerde 3 örümcek maymunu tespit edildi. Bulundurulması yasak olan maymunlar koruma altına alınırken işletme hakkında idari işlem uygulandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış