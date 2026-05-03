ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - ASELSAN geleceğin milli teknolojilerini SAHA'ya çıkarıyor

ASELSAN, SAHA 2026 Fuarı boyunca "mavi vatan"ın yeni vurucu güçlerinin, ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler sağlayacak farklı teknolojilerin, hava taarruzunda oyun değiştirecek yeni sistemlerin tanıtımını yapacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"SAHA'da gerçekleştireceğimiz lansmanlarla milli mühendisliğin gücünün küresel rekabetteki iddiasını ortaya koyacağız. Yapacağımız 3 lansmanda 5 yeni ürünü ve 6 ürünümüzün de yeni versiyonunu göstereceğiz"

(Tolga Yanık/İstanbul) (Fotoğraflı)

2- KOBİ'LERE "YEŞİL" DESTEK - Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki KOBİ'lerin "yeşil geçişinde" kadın ve gençlere öncelik

Sanayide Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bölgesindeki Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki KOBİ'lere yeşil geçişe konu faaliyetlerinde proje başına 7,5 milyon liraya kadar destek verilecek

Projeyle yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, sektör içinde örnek uygulamalar geliştirilerek risk altındaki kırılgan gruplara yeni beceriler kazandırılması da hedefler arasında bulunuyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

4- Marmara Denizi'nde müsilajın en büyük nedenlerinden biri arıtılmamış sular

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk:

"Marmara Denizi'ndeki kirlenme sadece gemi kökenli değil aynı zamanda kara kökenli kirlenmedir. Kara kökenli kirlenme, arıtılmamış suların Marmara Denizi'ne akıtılması demektir. Bir litrelik su bile arıtılmadan verilmemelidir, verilirse müsilaj olur"

"Arıtmayı yaptığımız oranda Marmara Denizi düzelecek. Marmara Denizi'ni hasta olarak nitelendirebiliriz ama ölmüş değil. Dolayısıyla alınacak tedbirlerle eski haline getirilemese bile çok büyük oranda yaşamasını sağlayabiliriz"

(Fatih Çağlar Demirbaş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Küresel su politikaları İstanbul'da masaya yatırılacak

5. İstanbul Uluslararası Su Forumu 5-6 Mayıs tarihlerinde "Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme" temasıyla düzenlenecek

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca:

"Bu forumlar, Dünya Su Forumlarının bir yıl öncesinde yapılmak suretiyle, bir anlamda o forumların hazırlığı niteliğinde yapılması hedeflenmişti. Bu hedefle İstanbul Uluslararası Su Forumlarını başlatarak Türkiye'nin uluslararası su politikaları alanındaki sesini giderek güçlendirmeye başladık"

(Yeşim Yüksel/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İkinci el satış sitelerinde "param güvende" dolandırıcılığı uyarısı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç:

"Dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak satıcıdan 'hesap onayı' bahanesiyle, kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istiyor. Hiçbir güvenli ödeme sisteminde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulama bulunmuyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- Güneş gözlüğü ithalatında İtalyan ürünler tercih edilirken yerli ürünlere talep KKTC'den geldi

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde İtalya'dan aldığı 880 bin 471 güneş gözlüğüne 45,5 milyon dolar ödedi

Aynı dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 470,1 bin dolarlık toplam 5 bin 738 güneş gözlüğü satıldı

(Seda Tolmaç/Ankara)

8- Emtia piyasalarında jeopolitik riskler ve merkez bankalarının kararları etkili oldu

Petrol fiyatlamalarında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ cephesinden gelen haber akışı bu hafta yatırımcılar tarafından takip edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurdu

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, biyoyakıt üretiminin artacağına yönelik beklentiler üzerinden mısır, soya fasulyesi ve şeker fiyatlarını desteklerken, gübre ve lojistik maliyetlerine ilişkin endişeler de tahıl piyasalarında yukarı yönlü fiyatlamaları güçlendirdi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

9- Düğünlerin asırlık ritüeli gelin saçı ve damat tıraşı

Dünyaevine girecek çiftlerin o gün en temiz ve en güzel olmak için öncelediği, kadınların gelinliğin ruhunu tamamlayan stil, erkeklerin ise rüştünü ispat etmek olarak gördüğü iki unsur, Türk düğün kültürünün köklü ritüelleri arasındaki yerini hala koruyor

Bayrampaşa Erkek ve Kadın Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Eda Yıldız Karadağ:

"Gelinbaşı ve damat tıraşları da her yıl yeni modellerle, yeni tarzlarla, yeni renklerle farklı bir noktaya geliyor. Gelinlerimizin eski dönemde tercih ettiği modeller ile bugünkü modeller arasında ciddi bir fark var"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Marcelo ve Holosko, Beşiktaş'ı unutamıyor

Siyah-beyazlıların eski savunma oyuncusu Marcelo Guedes:

"Beşiktaş'ın kalbimde yeri bambaşkadır"

Slovak eski golcü Filip Holosko:

"Her zaman söylüyorum, dünyada en iyi Beşiktaş, en iyisi Kartal"

(Metin Arslancan-Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Atıcılıkta hedef "en az 3" olimpiyat madalyası

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya:

"2028 Olimpiyatları'nda en az 3 madalya kazanmayı, bunlardan en az birinin de altın olmasını hedefliyoruz"

(Melike Keskin/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Kaynak: AA