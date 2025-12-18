ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın sona eriyor

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konut projesine başvurular, e-Devlet üzerinden bugün saat 23.59'da, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise yarın saat 17.00'de sona erecek

Hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

2- Akkuyu NGS'de 2026'nın "devreye alma yılı" olması bekleniyor

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko:

"Türk şirketlerinin projeye katılımından kaynaklanan Türkiye'deki yerelleşme ve vergilerden elde edilen etkinin yaklaşık 11 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz"

"Birinci ünitedeki ana ekipman monte edildi. İkinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerdeki çalışmalar da durmadan devam ediyor. Gaz yalıtımlı şalt tesisinin çok önemli bir aşama olduğunu zaten söyledim. Bu, santrali güç vermeye hazırladığımız anlamına geliyor"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

3- Türk müteahhitler gelecek yıl yeni pazarlarda yatırım fırsatlarına odaklanacak

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren:

"Portekiz'de önümüzdeki 5 yıl içinde planlanan 70-100 milyar avroluk altyapı ve üstyapı yatırımları, Türk müteahhitleri için önemli fırsatlar sunmakta, Irak'ın Kalkınma Yolu ve Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projeleri de önemini korumaktadır"

"Suriye'nin yeniden imarı, sektörümüz tarafından yakından takip ediliyor, en temel önceliğin ülkede barış ve istikrarın sağlanması olduğu bilinciyle faaliyetler sürdürülüyor"

(Seda Tolmaç/Ankara)

4- Yılbaşı alışverişlerinde "sahte indirimlere" karşı dikkatli olunması önem taşıyor

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç:

"Aşırı indirim vaadi, çoğu zaman dolandırıcılığın en önemli işaretidir. Site adresleri mutlaka kontrol edilmeli, kapıda ödeme seçeneği bulunmayan ve açık iletişim bilgisi olmayan sitelerden uzak durulmalı"

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 350 bine yaklaştı

Artışını sürdüren trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı da geçen ay itibarıyla 652 bin 752'ye çıktı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- Türk elektrikli otobüs üreticileri küresel oyuncu olmaya aday

TEMSA CEO'su Evren Güzel:

"Türkiye'de pazar şu anda küçük olsa da hem küresel trendlerle uyumlu hem de yerli üretimin desteğiyle büyüme kapasitesi yüksek alanlardan biri olarak konumlanıyor"

"Teşvikler batarya üretimi, şarj altyapısı ve AR-GE yatırımlarını da kapsayacak şekilde çeşitlenmeli. Net ve açık regülasyonlar, teknik standartlar ve güvenlik kriterleri, sektördeki belirsizlikleri azaltarak yatırımların önünü açacak"

(Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Sapanca Gölü'ndeki kuraklık suyun sadece miktarını değil kalitesini de düşürüyor

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay:

"Su kalitesiyle ilgili birçok veride kötüye gidiş var, ölçtüğümüz bütün veriler şu anda bizi rahatsız ediyor. Su kalitesi hiçbir zaman bu yılki kadar kötü olmamıştı. 10 metreden sonra oksijen litrede 4 miligrama düşüyor, canlıların yaşaması için bu kritik değer"

"Şu anda kıyıdan çekilme yüzlerce metre ama derinlik olarak bizim gördüğümüz 3-4 metreye kadar çekilme var. Bu çok büyük bir rakam yani bir göl ekosistemini rahatsız edecek, biyoçeşitliliği yok edecek bir rakam aslında"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

8- Yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavileri yapay zekayla belirlenecek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"İstanbul Kalkınma Ajansımız ve İstanbul Valiliğimiz uhdesinde yeni geliştirilen projeyle beraber birinci, ikinci, üçüncü basamaktaki sağlık hizmetinin tarama, teşhis ve tedavi süreçlerini biz artık bir yapay zekayla takip edeceğiz"

Proje Koordinatörü Dr. Kemal Kural:

"Yapay zeka destekli geliştirilen programın esas maksadı, yenidoğanda tarama sonucu pozitif çıktığı andan itibaren ikametine en yakın ve ilgili branşın uzman hekiminin bulunduğu hastaneden randevusunun alınması, tüm tıbbi kayıt ve süreçlerinin bu sistematik üzerinden takip edilmesidir. Ortaya çıkacak veri tabanı dünyada eşsiz bir seri olacak"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- BM, gelecek yıl bir milyona yakın Suriyeli mültecinin daha ülkesine döneceğini tahmin ediyor

BMMYK Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa:

"8 Aralık 2024'ten bu yana başta bölgedeki Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün yanı sıra daha az oranda Mısır ve Irak'tan olmak üzere yaklaşık 1,3 milyon Suriyeli mülteci geri döndü. Aynı zamanda ülke içinde yerinden edilen 2 milyon kişi de geldikleri bölgelere geri döndü"

"Tahminlerimize göre, 2026'da bir milyona yakın kişi daha geri dönebilir. Bu da 2 yıllık bir dönemde toplamda 4 milyondan fazla mültecinin geri dönmesi anlamına geliyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Gazeteci Keating, İsrail nedeniyle Eurovision'dan çekilmeler sürerse yarışmanın devam edemeyeceğini söyledi:

"ABD'de bu (İsrail'e oy isteyen) SMS mesajlarını alan arkadaşlarım var ve ABD, Eurovision'u yayımlamıyor. ABD'de kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Hayatlarında bu yarışmayı izlememiş olmalarına rağmen İsrail'e oy veren bazı arkadaşlarım var"

"Avrupa, İsrail ile ilgili tartışmalar nedeniyle Eurovision'u kaybederse, bu çok büyük kayıp olur ve gerçekten çok yazık olur"

(Salih Okuroğlu/Viyana)

11- YTB Başkanı Turus, Türkçenin barış ve hakkı savunan bir dil olduğunu söyledi:

"Türkçe bir barış dili, Türkçe hakikaten her şeyden önce haklının yanında duran, hakkı savunan bir dil. Biz de hakkı savunan, haklının yanında duran ve barış dili olan Türkçeyi dünyanın dört bir tarafından bize gelen kamu görevlilerine ve akademisyenlere anlatmak istiyoruz"

"(KATİP katılımcıları) Türkiye ile olan konularında biz artık onlarla bir network kuracağız ve bu network bizim onlarla ilişkilerimizi geliştirecek. Belki olur da negatif olacak bir şeyi onun Türkiye ile olan ilişkisinden dolayı pozitife çevireceğiz"

(Tuğba Altun/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Dünya kick boksunun "gözdesi" Türkiye

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı:

"Kick boksta dünyanın zirvesindeyiz. Birçok ülkeden kamp teklifleri alıyoruz, sporcularını ülkemize gönderiyorlar"

"Yıl boyunca katıldığımız farklı yaş gruplarındaki uluslararası turnuvalarda kazandığımız 229 altın, 273 gümüş ve 485 bronz madalya ile birlikte toplam 1076 madalyaya ulaştık"

"İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda kick boks, ilk kez gösteri sporu olarak yer alacak ve milli takım organizasyona katılacak"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

