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Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı talebi

Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı talebi
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Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı: - "Özel güvenlik görevlilerinin, kanun nezdinde şehitlik ve gazilik hakkının bu yasama yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşmasını istiyoruz"

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerine, kanun nezdinde şehitlik ve gazilik hakkının verilmesini istediklerini bildirdi.

Çağırıcı, bir otelde, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 26 Haziran 2004'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleri polis, jandarma ve sahil güvenliğin yardımcı kuvveti olarak görev yaptığını söyledi.

Ülke genelinde 390 bin 645 özel güvenlik görevlisinin çalıştığını belirten Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili bazı sorunları ve talepleri bulunduğunu dile getirdi.

Vazife başında vefat eden ve yaralanan özel güvenlik görevlilerinin olduğuna dikkati çeken Çağırıcı, şöyle devam etti:

"Özel güvenlik görevlisi bekarsa evde bir annesi, babası var. Evliyse evinde eşi var, çocuğu var. 2-3 hafta, bir ay sonra artık o özel güvenlik görevlisini kimse hatırlamıyor. Yaklaşık 3 ay önce Tunceli'de banka önünde trafik kazası sonucu bir üyemizin iki ayağı ampute edildi, kesildi. Gencecik bir baba, çoluğu çocuğu olan bir özel güvenlik görevlisi. O yüzden özel güvenlik görevlilerinin, kanun nezdinde şehitlik ve gazilik hakkının bu yasama yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşmasını istiyoruz. İnanıyoruz ki bu dönem şehitlik ve gazilik hakkımızı kanun nezdinde elde etmiş olacağız."

Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin bir diğer talebinin ise yıpranma payı olduğunu bildirdi.

"Okullardaki özel güvenlik görevlileri kalıcı çalışma statüsüne kavuşturulsun"

Kamuda çalışan işçilerin 2017'de kadroya alındığını anımsatan Çağırıcı, ancak aralarında özel güvenlik görevlilerinin de olduğu Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçilerin kadroya alınmadığını söyledi. Bu işçilerin de kadroya alınmasını istediklerini dile getiren Çağırıcı, ayrıca okullardaki özel güvenlik görevlilerinin geçici değil kalıcı çalışma statüsüne kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Çağırıcı, kamuda görevli özel güvenlik görevlilerinin tamamının sendikalı olduğunu söyleyerek, özel sektörde ise işverenlerin sendikal örgütlenmeyi engellediğini, örgütlenen işçilerin işten çıkarıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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