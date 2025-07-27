Özel Gereksinimli Vatandaşlara Akülü Araç Dağıtıldı

Özel Gereksinimli Vatandaşlara Akülü Araç Dağıtıldı
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da düzenlenen Akülü Araç Dağıtım Töreni'nde özel gereksinimli bireylere akülü araçlar dağıttı. Törende birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı üyeleri ile birlikte Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen "Akülü Araç Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törenle özel gereksinimli vatandaşlara yönelik akülü araçların dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elitaş, Türkiye'deki güçlü duruşun birlik ve beraberlikten kaynaklandığını belirtti.

Büyükkılıç ise özel gereksinimli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak bu anlamlı desteğin, birlik ve dayanışma ruhunun en güzel yansıması olduğunu ifade etti.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de konuşmasında, Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, Büyükkılıç, milletvekilleri ve tüm kişi, kurum ile kuruluşların Bünyan'ın sorunları ve ihtiyaçları için gayret gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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