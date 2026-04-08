Hatay'da özel gereksinimli öğrenciler "sahte ihbarla" polise sürpriz kutlama yaptı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Nazar Boncuğu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrenciler, Polis Haftası nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sahte bir kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerine sürpriz yaptı. Öğrenciler, polislerle bayraklar eşliğinde kutlama yaparken, ekipler de öğrencilere motosiklet gezdirerek etkinliğe katıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler tarafından yapılan sahte kavga ihbarına giden ekiplerin Polis Haftası kutlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nazar Boncuğu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla ekiplere sürpriz yapmak istedi.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okul önünde öğrencilerin de karıştığı kavga ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini Türk bayraklarıyla karşılayan öğrenciler, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı.

Polis ekipleri de motosiklete binmek isteyen öğrencileri gezdirdi.

Sürpriz etkinlik, okul yönetiminin polis ve öğrencilere yemek ikramıyla son buldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl