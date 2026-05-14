Adana'da özel gereksinimli öğrenciler, Atatürk'ün halka seslenişini sahneledi

Adana'da özel gereksinimli öğrenciler, Atatürk'ün halka seslenişini sahneye taşıdı.

Sakıp Sabancı Ortaokulu'nda Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Programda özel gereksinimli öğrenciler tarafından Atatürk'ün halka seslenişi sahnelendi.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Güzel, özel gereksinimli öğrencileri sahne performanslarından dolayı tebrik etti.

Etkinlikte, Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrenciler tarafından atıklardan yapılan ürünler de sergilendi.