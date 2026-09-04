Özel Gereksinimli Esmanur'un Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel gereksinimli 25 yaşındaki Esmanur Kılıç'ın gelinlik giyme ve düğün yapma hayali gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Sokak'ta yaşayan Orhan ve Aliye Kılıç çiftinin kızları Esmanur için evinin önünde, ailesi ile AK Parti Kapaklı İlçe Teşkilatının desteğiyle sembolik düğün düzenlendi.

Gelinlik giyen Esmanur, davul ve zurna eşliğinde oynayarak düğün heyecanı yaşadı.

Esmanur'un kardeşi Sami Kılıç'ın sembolik olarak damat olduğu etkinlikte, mahalle sakinleri ve davetliler de halay çekerek Esmanur'un mutluluğuna ortak oldu.

Hayalinin gerçekleşmesinden dolayı büyük mutluluk yaşayan Esmanur Kılıç, "Çok heyecanlıyım. Bu mutlu anımızda yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." dedi.

Esmanur'un kardeşi Sami Kılıç da özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın dışında bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ailesiyle Esmanur'u çocukluğundan itibaren hayatın içinde tutmaya çalıştıklarını belirten Kılıç, "Biz ailesi olarak Esmanur'un böyle bir gün yaşamasını istedik. Kendisi gelinlik giymeyi çok istiyordu. Bu anı yaşamak bizi de çok duygulandırdı." diye konuştu.

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Dursun Tekin ise Esmanur'un hayalini öğrendikten sonra bu isteğe kayıtsız kalamadıklarını dile getirdi.

Etkinliğin Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile parti yöneticilerinin desteğiyle düzenlendiğini aktaran Tekin, "Esmanur'un yanında olmak ve bu güzel gününde mutluluğunu paylaşmak istedik. Bugün komşularımızla ve Esmanur'la birlikte bu mutluluğa ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA