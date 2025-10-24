Özel Gereksinimli Bireyler İçin 'Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler' Projesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" Projesi kapsamında özel gereksinimli bireyler için etkinlik yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen projede, kurslara katılan özel eğitim gereksinimli bireylerle biraraya gelindi.

Daha sonra çocuklar, polislerle birlikte Antalya Akvaryumu'nu ziyaret ederek su altı dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

Projeyle, çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması, topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri ve güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduklarını hissetmeleri amaçlanıyor.