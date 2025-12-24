Coğrafi işaretli "Kızık kilimi" dokumacılığı, üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

TOKAT'ta Coğrafi işaretli "Kızık kilimi" dokumacılığı, üniversitede usta öğreticiler eşliğinde özel eğitimli bireyler tarafından gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara başladı.

Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Özel Eğitimin Elinden Tarih Dokunuyor" projesinin açılışı yapıldı.

Proje açılışına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır özel eğitimli bireyler ve velileri katıldı. Proje kapsamında özel eğitimli bireyler usta öğreticiler eşliğinde coğrafi işaretli "Kızık kilimi"nin dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara başladı.

Proje hakkında bilgi veren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Tokat'a özgü Kızık Kilimi geleneğinin yaşatılmasına önemli katkı sağladığını ifade ederek; "Biliyorsunuz coğrafi işaretli Tokat'ın kültürel mirası olan Kızık kilimini sosyal sorumluluk vizyonumuz özelinde birleştirerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde bir projeye dönüştürdük. Burada başta unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirasımız olan Kızık kilimini tekrar canlandırmak ve gün yüzüne çıkartmak amacıyla özel öğretim bölümü öğrencilerimizin de desteğiyle özel gereksinimli çocuklarımıza burada eğitimler veriliyor. Kızık kilimi dokuma ustaları sınırlı. Bu alanda da bir ihtiyaç var. Geleneğimizin yaşatılması gerekiyor. Bunu daha önemli kılan özel gereksinimli çocuklarımızın eliyle yapmaları oldu. Özel gereksinimli çocuklarımız okullarını bitirdikten sonra sosyal yaşamdan uzaklaşıyorlar. Bunların sosyal yaşama katılmaları açısından bu projeyi çok kıymetli buluyorum" dedi