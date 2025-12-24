Haberler

Coğrafi işaretli "Kızık kilimi" dokumacılığı, üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta 'Özel Eğitimin Elinden Tarih Dokunuyor' projesi çerçevesinde, özel eğitimli bireyler Coğrafi işaretli Kızık kiliminin dokumacılığını öğreniyor ve bu geleneği geleceğe taşıyor.

TOKAT'ta Coğrafi işaretli "Kızık kilimi" dokumacılığı, üniversitede usta öğreticiler eşliğinde özel eğitimli bireyler tarafından gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara başladı.

Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Özel Eğitimin Elinden Tarih Dokunuyor" projesinin açılışı yapıldı.

Proje açılışına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır özel eğitimli bireyler ve velileri katıldı. Proje kapsamında özel eğitimli bireyler usta öğreticiler eşliğinde coğrafi işaretli "Kızık kilimi"nin dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara başladı.

Proje hakkında bilgi veren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Tokat'a özgü Kızık Kilimi geleneğinin yaşatılmasına önemli katkı sağladığını ifade ederek; "Biliyorsunuz coğrafi işaretli Tokat'ın kültürel mirası olan Kızık kilimini sosyal sorumluluk vizyonumuz özelinde birleştirerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde bir projeye dönüştürdük. Burada başta unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirasımız olan Kızık kilimini tekrar canlandırmak ve gün yüzüne çıkartmak amacıyla özel öğretim bölümü öğrencilerimizin de desteğiyle özel gereksinimli çocuklarımıza burada eğitimler veriliyor. Kızık kilimi dokuma ustaları sınırlı. Bu alanda da bir ihtiyaç var. Geleneğimizin yaşatılması gerekiyor. Bunu daha önemli kılan özel gereksinimli çocuklarımızın eliyle yapmaları oldu. Özel gereksinimli çocuklarımız okullarını bitirdikten sonra sosyal yaşamdan uzaklaşıyorlar. Bunların sosyal yaşama katılmaları açısından bu projeyi çok kıymetli buluyorum" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi