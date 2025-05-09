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Özel Eğitim Öğretmenine Gözaltı: Şiddet Anları Kamerada

Özel Eğitim Öğretmenine Gözaltı: Şiddet Anları Kamerada
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Adana'da özel eğitim öğretmeni B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sonrası öğretmen gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırıldı.

1)ÖĞRETMENİN, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE ŞİDDETİ KAMERADA; GÖZALTINDA

ADANA'da bir ilkokulda özel eğitim öğretmeni B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sonrası görevden uzaklaştırılan B.N.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından bir öğrenci velisinin çocuğuna B.N.T. tarafından şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği söz konusu öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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