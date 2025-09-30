Haberler

Özel Eğitim Öğrencilerinden İtfaiye Ziyareti

Özel Eğitim Öğrencilerinden İtfaiye Ziyareti
Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği, İtfaiye Haftası dolayısıyla özel eğitim gören öğrencileri ağırladı. Özlem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, itfaiye personelinden yangın farkındalık eğitimi aldı ve yangın söndürme araçlarını inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği, İtfaiye Haftası dolayısıyla özel eğitim gören öğrencileri ağırladı.

Vezirköprü Özlem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Vezirköprü İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

İtfaiye personeli tarafından öğrencilere yangın farkındalık eğitimi verilirken, itfaiyecilik mesleğine ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı.

Yangın söndürme araçları ile teknik ekipmanları ilgiyle inceleyen özel gereksinimli öğrenciler, itfaiye personeline teşekkür etti.

