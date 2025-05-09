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Özel Eğitim Öğrencileri İçin Unutulmaz Etkinlik

Özel Eğitim Öğrencileri İçin Unutulmaz Etkinlik
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, hayırseverlerden temin edilen oyuncaklar dağıtıldı. Çocuklar oyunlar oynayarak ve müzik eşliğinde eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Şarkışla Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerini misafir etti.

Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, özel öğrencilerin hayallerini süsleyen oyuncaklar hayırseverlerin desteğiyle temin edilip çocuklara dağıtıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Şarkışla Aşık Veysel MYO Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, oyunlar oynayan ve müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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