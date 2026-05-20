Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Değerlendirdi: 19 Mart Darbecileriyle Parti İçi Darbecilerin İttifakına Laf Ediyorum

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoya ilişkin olarak, "Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Kurultay seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazete Pencere'ye verdiği röportajda, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya ilişkin olarak, "Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Aktoroslar Çetesi ile Butlancılar İttifakı'na, 19 Mart darbecileriyle parti içi darbecilere meydan okuyorum. Kurultay seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum" dedi.

Özel, "Kılıçdaroğlu'nun ağzından 'Ben mahkeme kararıyla geleceğim' diye bir şey duymadım. Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey'in Saray'dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım" dedi. Özel, "O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler' demesini ümit ederim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA