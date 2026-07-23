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Durağan Belediyesi özel gereksinimli bireyler için Sinop gezisi düzenledi

Durağan Belediyesi özel gereksinimli bireyler için Sinop gezisi düzenledi
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Durağan Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için Sinop'a gezi düzenledi. Katılımcılar, Tarihi Sinop Cezaevi, Müze, Bektaşağa Göleti ve Hamsilos Koyu'nu ziyaret etti.

Durağan Belediyesi tarafından, özel gereksinimli bireylere yönelik Sinop gezisi düzenlendi.

Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş'in öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında özel gereksinimli bireyler, gün boyunca Sinop'un tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Programda katılımcılar, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni gezdi, Sinop Engelsiz Yaşam Merkezince düzenlenen piknik etkinliğine katıldı.

Daha sonra Bektaşağa Göleti'ni ziyaret eden katılımcılar, Hamsilos Koyu'nu da gezdi.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
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