Özel Bireyler İçin Her Zaman Değer Vermeliyiz

Özel Bireyler İçin Her Zaman Değer Vermeliyiz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, engelli bireyler ile düzenlediği programda topluma katılımlarının önemini vurguladı ve onlara sürekli destek olunması gerektiğini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, özel bireyleri ağırladı.

Silopi ilçesinde engelli bireylerle programda bir araya gelen Bilin, özel bireylere sadece Engelliler Günü'nde değil her zaman değer vermeleri gerektiğini belirtti.

Her ay düzenli olarak özel bireylerle buluştuklarını anlatan Bilin, "Onların topluma karışmaları ve herkes gibi yaşamlarını sürdürmeleri çok önemli." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
