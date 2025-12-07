Haberler

Çorum'daki Özdere Höyüğü "1'inci derece arkeolojik sit" olarak tescillendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Özdere Höyüğü'nü 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilledi. Alan, koruma çalışmaları dışında yapılaşmaya kapalı olacak ve sadece sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler sürdürülmesine izin verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Özdere Höyüğü "1'inci derece arkeolojik sit alanı" olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, höyükte korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmayacak.

Söz konusu alanda yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilecek. Koruma kurulunun uygun görmesi halinde seracılığa devam edilebilecek.

Höyük ve tümülüs çevresinde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yasaklanarak, ağaçlandırmaya gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecek.

Alan içerisindeki ören yerlerinde gezi yolu, meydan tanzimi, açık otopark, bilet gişesi ve bekçi kulübesi koruma kurulundan izin alınarak yapılabilecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
