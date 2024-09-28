Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ne 57 Bin Ziyaretçi

Trabzon'da Kasım 2023'te açılan Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 57 bin 967 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'nin Trabzon'un yanı sıra çevre illerden gelen öğrencilerin ilgi duyduğu ve eğitimde önemli bir merkez olduğu belirtildi.

Merkezin, Doğu Karadeniz'in tek bilim merkezi olma özelliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez bugüne kadar 57 bin 967 ziyaretçiyi ağırladı. Bu ziyaretçilerin 36 bin 177'si öğrenci, 21 bin 790'ı ise sivillerden oluştu. Trabzon ve ilçelerinden 391 okulun öğrencilerinin yanı sıra 5 ilden gelen 24 okulun öğrencileri de merkezi ziyaret etti. Bilim merkezimiz, farklı yaş gruplarından, keşfetmeyi ve denemeyi seven misafirlerini ağırlıyor. Amacımız bilim ve teknolojiyi her kesim için daha anlaşılır ve ilgi çekici kılmak. Bunun için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bilime ve teknolojiye ilgiyi artırarak gençlerimizi düşünmeye teşvik etmek geleceğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin geleceğine katkı sunacak bireylere ilham olmaya devam edeceğiz."