Bakan Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İHA-SİHA teknolojisinin öncüsü merhum Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan 'Özdemir Bayraktar Belgeseli'nin gösterimine katıldı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı tebrik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin İHA- Siha teknolojisine erişmesinde öncülük eden merhum Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı.

'Özdemir Bayraktar Belgeseli: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' adıyla yayımlanan belgeseli Bakan Yaşar Güler'in beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile izledi. Bakan Güler, belgesel dolayısıyla merhum Özdemir Bayraktar'ın oğulları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı tebrik etti.

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
