(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz, her öğrenci tek kişilik bir odanın sahibi olacak ve o odanın kirasını devletten aldığı bursla rahatlıkla ödeyecek. ve aynı zamanda bu burs onun gıda masraflarını da karşılamaya yetecek" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Türkiye'deki öğrenci yurtlarının mevcut koşullarını eleştirerek, iktidara gelmeleri halinde her öğrencinin tek kişilik yurt odasında kalmasını sağlayacaklarını söyledi.

Videoda, kitaplarından ve yurt dışında geçirdiği okul yıllarından da bahseden Özdağ, şunları kaydetti:

"Almanya'da Münih'te üniversitede okurken kendi branşlarımla ilgili yoğun bir okuma süreci içerisinde oldum ve fırsat buldukça, maddi imkanlarım yettikçe bir kütüphane oluşturdum ve o kütüphane odamdaydı. Duvara monte ettiğim raflara koymuştum ve o kadar çoktu ki dönerken bir trenin kompartımanının tamamını doldurmuştum. Şimdi diyeceksiniz ki üniversitede, yurt odanızda bir trenin kompartımanını dolduracak kadar kitap nasıl olur? Kendi televizyonum da vardı çünkü odam tek kişilik bir odaydı. Bugün Türkiye'de üniversite öğrencileri 6 kişi, 8 kişi aynı odada kalıyorlar. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Ben bundan 40 yıldan fazla bir süre önce tek kişilik bir odada kalırken bir taraftan da şunu düşünüyordum, keşke kaldığım yurt bu kadar eski olmasaydı. Çünkü benim kaldığım yurt 2. Dünya Savaşı'ndan önce yapılmıştı. 6 öğrenci aynı banyoyu, mutfağı ve tuvaleti kullanıyorduk. Aynı kattaki 8 öğrenci de farklı banyo kullanıyorlardı. Özetle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan yurtlar da ise Almanya'da, yurt odalarının içerisinde mutfak ve banyo da vardı. Evet, durum bu. Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz, bir ülkenin saygınlığı ve gücü yöneticilerinin saraylarda yaşaması ile değil öğrencilerinin yurtlarda tek kişilik odalarda yaşaması ile ölçülür. ve bunun maliyeti inanın çok yüksek değil. Bunu sağlayacağız. Her öğrenci tek kişilik bir odanın sahibi olacak ve o odanın kirasını devletten aldığı bursla rahatlıkla ödeyecek. ve aynı zamanda bu burs onun gıda masraflarını da karşılamaya yetecek."

Kaynak: ANKA