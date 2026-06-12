Ümit Özdağ'dan Lgs'ye Girecek Öğrencilere Mesaj: Tüm Evlatlarımıza Başarılar Diliyorum

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "LGS'ye girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"LGS'ye girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Büyük emek ve fedakarlıkla onların yanında olan kıymetli ailelerini ve değerli öğretmenlerini de saygıyla selamlıyorum. Yolunuz açık, başarınız daim olsun."

Kaynak: ANKA