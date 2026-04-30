Özbekistan ve Çekya, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Çekya Başbakanı Andrej Babis, iki ülke arasında ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gelen Çekya Başbakanı Babis ile başkent Taşkent'te bir araya geldi.

Göksaray Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede Mirziyoyev, son yıllarda ikili ticari-ekonomik ilişkilerde önemli bir artış sağlandığına dikkat çekerek, Babis'in bu ziyaretinin Özbekistan ile Çekya arasındaki ilişkilerde niteliksel olarak yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

İki lider, Özbekistan ve Çekya arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Teknolojik İşbirliği Programı'nın hazırlanması konusunda anlaşan liderler, ayrıca İş Konseyi kurulması ve Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın Ağustos'ta Taşkent'te yapılmasını kararlaştırdı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Babis, genişletilmiş işbirliğini öngören ortak deklarasyona imza atarken, iki ülke arasında ayrıca ekonomi, sanayi, bilim ve teknoloji, diplomatik kadroların eğitimi, meteoroloji, jeoloji ve elektrikli tren tedariki gibi alanlarda ikili anlaşmalar imzaladı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

