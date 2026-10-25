Özbekistan, Semerkant paylaşımları nedeniyle İran'a protesto notası verdi

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Özbekistan, İran'ın bazı diplomatik temsilciliklerinin Semerkant'taki tarihi yapıların "İran-İslam medeniyetinin" bir parçası olduğu yönündeki paylaşımları nedeniyle İran'ın Taşkent Büyükelçisi Muhammed Ali İskenderi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak Tahran yönetimine protesto notası verdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu paylaşımlar Semerkant'ın tarihi ve kültürel mirasının "tek taraflı ve siyasi amaçlarla yorumlanması" olarak değerlendirildi.

Diplomatik temsilciliklerin tarihi ve kültürel meseleleri siyasallaştırmaması gerektiği vurgulanırken İran tarafından söz konusu paylaşımları kaldırması istendi.

İran'ın Ermenistan ve Zimbabve'deki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında, geçen hafta Semerkant'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyetin yer aldığı bir video paylaşılmış ve paylaşımlarda kentteki tarihi yapıların kemerlerinin "İran-İslam medeniyetinin ayırt edici özelliği" olduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA