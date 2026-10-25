Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özbekistan, Semerkant paylaşımları nedeniyle İran'a protesto notası verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan, İran'ın bazı diplomatik temsilciliklerinin Semerkant paylaşımları nedeniyle Tahran'a protesto notası verdi. Bakanlık, paylaşımları Semerkant'ın kültürel mirasının 'tek taraflı ve siyasi yorumlanması' olarak değerlendirip kaldırılmasını istedi.

Özbekistan, İran'ın bazı diplomatik temsilciliklerinin Semerkant'taki tarihi yapıların "İran-İslam medeniyetinin" bir parçası olduğu yönündeki paylaşımları nedeniyle İran'ın Taşkent Büyükelçisi Muhammed Ali İskenderi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak Tahran yönetimine protesto notası verdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu paylaşımlar Semerkant'ın tarihi ve kültürel mirasının "tek taraflı ve siyasi amaçlarla yorumlanması" olarak değerlendirildi.

Diplomatik temsilciliklerin tarihi ve kültürel meseleleri siyasallaştırmaması gerektiği vurgulanırken İran tarafından söz konusu paylaşımları kaldırması istendi.

İran'ın Ermenistan ve Zimbabve'deki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında, geçen hafta Semerkant'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyetin yer aldığı bir video paylaşılmış ve paylaşımlarda kentteki tarihi yapıların kemerlerinin "İran-İslam medeniyetinin ayırt edici özelliği" olduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA
Japonya’da 7 büyüklüğünde deprem! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi

Japonya'da yer yerinden oynadı! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı

Araba fiyatına satılan telefon daha ilk günden hayal kırıklığı yaşattı
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor

Planı olanlar dikkat! AKOM İstanbul için tarih verdi
Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti