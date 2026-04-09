Özbekistan'ın Yeşil Enerji Üretimi Martta Yüzde 9,7 Arttı

TAŞKENT, 9 Nisan (Xinhua) -- Özbekistan'ın mart ayındaki güneş ve rüzgar enerjisi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 911,7 milyon kilovat-saate ulaştı.

Enerji Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, üretimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 92,1 milyon kilovat-saatlik bir artış kaydedildi.

Geçen ay üretilen toplam yenilenebilir enerjinin 569,4 milyon kilovat-saati güneş enerjisi santrallerinden, 342,3 milyon kilovat-saati ise rüzgar enerjisi santrallerinden elde edildi.

Yeşil enerji üretimindeki artış sayesinde, doğalgaz tüketimi 243 milyon metreküp azalırken, atmosfere 524.000 ton zararlı emisyon salınımı da önlendi.

