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Özbekistan'da Ramazan Bayramı Dolayısıyla 488 Mahkum Affedildi

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Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla 488 mahkumun affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. 368 hükümlü salıverilecek, 120 hükümlünün ceza süresi kısaltılacak.

Özbekistan'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 488 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren bazı mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 488 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 368 hükümlü salıverilecek, 120 hükümlünün ise ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumlar arasında 5 yasa dışı örgüt mensubu, 60 yaş üstü 37 kişi, 37 kadın ve 17 yabancı uyruklu da bulunuyor.

Ülkede geçen sene Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 426 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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