Özbekistan'da Bağımsızlık Bayramı affı: 852 mahkum için af

Özbekistan'da 1 Eylül'de kutlanacak Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 852 mahkum için af kararı alındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Toplam 852 mahkumun yararlanacağı af kararnamesine göre 719 hükümlü tahliye edilecek, 133 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Kararnameden faydalananlar arasında yasa dışı örgütlere mensup 63 kişi, 60 yaş üstü 37 kişi, 49 kadın ve 375 genç ile 7 yabancı uyruklu da bulunuyor.

Af kapsamında tahliye edilecek mahkumların topluma uyum sağlaması amacıyla ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.

Ülkede geçen yıl Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla ilan edilen af kararnamesinden 523 mahkum yararlanmıştı.

Kaynak: AA