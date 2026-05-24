Özbekistan'ın Namangan şehrinde 65. Uluslararası Çiçek Festivali başladı

Özbekistan'ın Namangan şehrinde geleneksel olarak düzenlenen 65. Uluslararası Çiçek Festivali başladı.

Ülkenin doğusundaki Fergana Vadisi'nde yer alan Namangan'da ilki 1961'de düzenlenen ve ülkenin en önemli kültürel organizasyonları arasında gösterilen festivale start verildi.

Yerli ve yabancı yaklaşık 500 yetiştirici, florist ve çiçek tasarımcısının katıldığı festivalde, ender türlerin de bulunduğu 1000'den fazla çiçek çeşidi sergilenirken, organizasyon kapsamında kent genelinde park ve bahçeler ile modern peyzaj ve tasarım alanlarına 120 türden yaklaşık 150 milyon çiçek fidesi ekildi.

Festivalin ana etkinlik alanı olan Babür Parkı'nın 8 hektarlık bölümünde 250'den fazla yetiştirici, florist ve tasarımcının hazırladığı büyük ölçekli çiçek kompozisyonları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Park genelinde ziyaretçiler için 12 özel fotoğraf noktası oluşturuldu.

Festivalin açılışı kapsamında Namangan Uluslararası Havalimanı önünden çiçeklerle süslenen araçların katıldığı geleneksel kortej geçişi düzenlendi.

Babür Parkı'na kadar uzanan yaklaşık 10 kilometrelik kortejde yer alan yaklaşık 300 araç canlı çiçeklerle süslendi. Kent merkezindeki ana caddeler boyunca ilerleyen kortej, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

150 milyon çiçeğin ekildiği Namangan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Geçen yıl festival hazırlıkları kapsamında vilayet genelinde yaklaşık 100 milyon çiçek dikilirken, bu yıl il genelindeki park ve bahçelere, peyzaj ve süs alanlarına 150 milyon çiçek fidesi dikildi.

Bu kapsamda Namangan, organizatörlerin daha önce yaptıkları başvuru kapsamında "Bir ay içinde ekip tarafından en fazla çiçek dikimi" kategorisinde dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Babür Parkı'nda düzenlenen resmi açılış törenine yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri, yatırımcılar, iş insanları, sanatçılar, turistler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılış töreninde Guinness Dünya Rekorları Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici tarafından Guinness sertifikası, Namangan Valisi Şevket Abdurazzakov'a takdim edildi.

Törende konuşan Abdurazzakov, ilki 1961'de düzenlenen festivalin bugün dünyanın birçok ülkesinden çiçek yetiştiricileri, floristler ve tasarımcıları bir araya getiren uluslararası bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi.

Festivalin yalnızca kültürel bir organizasyon olmadığını belirten Abdurazzakov, etkinliğin dostluk, dayanışma ve turizmi geliştiren önemli bir uluslararası platform haline geldiğini ifade etti.

Festival kapsamında 150'den fazla etkinlik düzenlenecek

Festival programı kapsamında konserler, tiyatro ve sirk gösterileri, gala etkinlikleri, moda organizasyonları, fuarlar ve kültürel etkinlikler dahil 150'den fazla uluslararası ve ulusal etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlik programında dünya ve Özbekistanlı sanatçıların konserleri, Özbekistan Milli Senfoni Orkestrasının açık hava konseri ile "Fashion Week 2026" kapsamında Türkiye, Hindistan ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden tasarımcıların çiçek temalı koleksiyonları yer alacak.

Festival kapsamında ayrıca "Lavanta Festivali", "Bahar Gökyüzünde" temalı 500'den fazla dronun katılacağı dron gösterisi, "Dünyanın Tatları Namangan'da" gastronomi etkinliği, 3. Uluslararası Makam Sanatı Konferansı, Uluslararası Etno-Spor Oyunları, Asya İş Kadınları Forumu, 3. Namangan Uluslararası Zanaatkarlar Fuarı ile Hindistan Kültür Günleri düzenlenecek.

Festival boyunca Hollanda, Japonya ve Türkiye'den gelen uzmanların katılımıyla floristik ustalık sınıfları düzenlenecek, çocuklar için çiçek dikimi, ikebana ve resim atölyeleri organize edilecek.

12 Temmuz'a kadar devam edecek festivalin kapanış töreni ise Efsaneler Vadisi Parkı'nda yapılacak gala konseriyle gerçekleştirilecek. Programda farklı kategorilerde dereceye giren katılımcılar ödüllendirilecek.