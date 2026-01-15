Haberler

Özbekistan'da Bayraktar İHA'larıyla donatılan özel bir birim oluşturuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Bahadır Kurbanov, ülkede Bayraktar insansız hava araçlarıyla donatılan özel bir sınır koruma biriminin oluşturulduğunu açıkladı. Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in sınır güvenliğini modern teknolojilerle güçlendirme çabalarının bir parçası.

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Bahadır Kurbanov, ülkesinin sınır koruma birlikleri bünyesinde, Bayraktar insansız hava araçlarıyla (İHA) donatılan özel bir birim oluşturulduğunu bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e bilgi veren Kurbanov, ülkedeki sınır koruma birliklerinin çağdaş teknolojilerle donatılmasına ilişkin çalışmaları anlattı.

Kurbanov, sınır koruma birlikleri bünyesinde Bayraktar İHA'larla donatılan özel bir birimin oluşturulduğunu belirterek "Bayraktar insansız hava araçlarıyla donatılan yeni bir özel birim devreye alındı." dedi.

Kasım 2023'te Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Afganistan sınırında bulunan Surhanderya'daki bir askeri birliğe yaptığı ziyaret sırasında, Bayraktar TB2 İHA uçuşları gösterilmişti ancak bugüne kadar Özbek makamlarınca Bayraktar İHA'larının alındığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.???????

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı

Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etti
Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası

Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava tamamlandı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı

Yer İstanbul'un göbeği! Kendini direğe astı