Özalp'te Kırağıyla Kaplı Ağaçlar ve Menderes Manzarası
Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışının ardından ağaçlar kırağı tutarken, oluşturduğu menderes muhteşem bir görsel şölen sunuyor.
Özalp'te donan ağaçlar ve menderes görsel şölen sunuyor
VAN - Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışının ardından ağaçlar kırağı tutarken, kıvrılarak giden menderes ise güzel şölen sundu.
Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, Şemsettin Çayı'nın oluşturduğu menderes ise kartpostallık görüntüler sundu.
Havadan da görüntülenen kırağı tutmuş ağaçlar ve menderes görenleri hayran bırakıyor.