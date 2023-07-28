Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesi Seydibey ve Aksorguç mahallelerine tek kaynaktan yaptırdığı iki farklı sulama kanalıyla 720 hektarlık tarım arazisini suyla buluşturdu. Özalp ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Seydibey ve Aksorguç mahallelerinin yıllardır süren sulama sorunu, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çözüme kavuşturuldu.

Özalp'te 720 hektar alan suyla buluştu

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesi Seydibey ve Aksorguç mahallelerine tek kaynaktan yaptırdığı iki farklı sulama kanalıyla 720 hektarlık tarım arazisini suyla buluşturdu.

Özalp ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Seydibey ve Aksorguç mahallelerinin yıllardır süren sulama sorunu, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çözüme kavuşturuldu. Çalışma bünyesinde mahalleyi besleyen Akçay Deresi'nden gelen su, toplam uzunluğu 4,5 kilometreyi bulan iki farklı sulama kanalı güzergahı oluşturularak iki farklı gölete bağlandı. Ekipler, 3 ay süren çalışma ile dere yatağındaki taşkınlara karşı da koruma duvarı üzerinden kanalı devam ettirdi.

Bölgede toplam 720 hektar alanı suyla buluşturan projede, göletten arazilere ilk su törenle bırakıldı. Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, her iki mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin yer aldığı törende, vanaların açılmasıyla su yaklaşık 20 dakika içerisinde en uzak noktadaki araziye ulaştı.

Tarım arazilerinden artık daha fazla verim alabileceklerini ifade eden Aksorguç Mahalle Muhtarı Mehmet Selim Şaylığ, projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Şaylığ, "İki mahalle arasındaki tüm arazilerimiz susuzdu. Hepsi kuraktı. Tüm emeklerimiz boşa gidiyordu. Çok şükür arazilerimiz suya kavuştu. Buğday, arpa, yonca ekimlerimiz var. Artık daha iyi verim alabileceğiz. Allah devlete zeval vermesin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.