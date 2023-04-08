Özalp'ta zeka oyunları ve mangala turnuvası düzenlendi

Van'ın Özalp ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasındaki iş birliği protokolü kapsamında zeka oyunları ve mangala turnuvası düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasındaki iş birliği protokolü kapsamında zeka oyunları ve mangala turnuvası düzenlendi.

Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Yıldırım Demir İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen turnuvaya 17 okuldan ve 49 öğrenci katıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır'ın açılışını yaptığı turnuvada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dereceye girebilmek için yarıştı.

Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa ve hediye verildi.