Özalp'ta Mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor Van'ın Özalp ilçesinde Mayıs karı kısa süreli etrafı beyaza bürüdü.

Özalp'ta Mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde Mayıs karı kısa süreli etrafı beyaza bürüdü.

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini kısa süreli kar yağışına bıraktı. Kar yağışı şehir merkezi ilçeye bağlı Emek Mahallesi'nde etkili okurken etraf kısa süreli beyaza bürünürken, mahalle sakinleri nu anı cep telefonları ile çekerek anı yaşadılar.

Öte yandan Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor.