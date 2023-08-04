Van'ın Özalp ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sel hasara neden oldu. İlçeye bağlı Kalecik, Şemsettin, Çırak, Yarımkaya ve Hacıali mahalleri ile Aşağı Tulgalı Mahallesi'nde etkili olan dolu ve sel ekili alanlarda hasara yol açtı. Sel sonrası İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Aşağı Turlgalı Mahallesi'ni ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özalp'ta dolu ve sel hasara neden oldu

VAN – Van'ın Özalp ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sel hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Kalecik, Şemsettin, Çırak, Yarımkaya ve Hacıali mahalleri ile Aşağı Tulgalı Mahallesi'nde etkili olan dolu ve sel ekili alanlarda hasara yol açtı. Sel sonrası İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Aşağı Turlgalı Mahallesi'ni ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.