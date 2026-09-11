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Öz Sağlık-İş Kırklareli Şube başkanlığına yeniden Arı seçildi

Öz Sağlık-İş Kırklareli Şube başkanlığına yeniden Arı seçildi
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Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen genel kurulda, Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı İsmail Öztürk divan başkanlığına seçildi.

Öztürk, güçlü bir sendikal vizyon ile emekçilerin yolunu aydınlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Kendileriyle yol yürüyen emekçilerin sorunlarını çözmek??????? için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Öztürk, başarılı toplu iş sözleşmelerine imza attıklarını kaydetti.

Öz Sağlık-İş Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Arı da sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile mali raporlar sunuldu.

Gerçekleştirilen seçimde Arı, 52 delegenin oyuyla yeniden başkan oldu.

Kaynak: AA
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