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Öz Sağlık-İş Hakkari Şubesi'nde Naci Aydın yeniden başkan seçildi

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Öz Sağlık-İş Hakkari Şubesi'nde Naci Aydın yeniden başkan seçildi
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Öz Sağlık-İş Sendikası Hakkari Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Naci Aydın yeniden şube başkanlığına seçildi. Aydın, delegelere teşekkür ederek yeni dönemde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Hakkari Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Hakkari Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'in video mesajı izletildi.

Yapılan seçimde mevcut başkan Naci Aydın yeniden şube başkanlığına seçildi.

Aydın, yeniden göreve seçilmesinden dolayı delegelere teşekkür ederek, yeni dönemde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını savunmaya, sorunlarına çözüm üretmeye ve sendikal mücadeleyi güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve Memur-Sen İl Başkanı Nihat Gür de birer konuşma yaptı.

Genel kurulun sonunda sendikaya ve teşkilata katkı sunan üyelere ve delegelere plaket verildi.

Kaynak: AA
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