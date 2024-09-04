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Oyuncu Umut Avcı'nın cenazesi Edirne'de defnedildi

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Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden oyuncu Umut Avcı, Edirne Eski Cami'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Avcı'nın ailesi, arkadaşları ve yakınları törene katıldı. Cenaze namazının ardından Avcı, Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Umut Avcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Avcı için Edirne Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Avcı'nın ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, oyuncunun arkadaşları ve yakınları katıldı.

Avcı'nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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