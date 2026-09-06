Haberler

Serhat Kılıç'ın Cenaze Programı Belli Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu.

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu.

Kağıthane'deki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç için yarın saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Oyuncunun cenaze namazı, 8 Eylül Salı günü Ankara'da öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak. Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş tarafından yapılan "Serhat Kılıç'a Veda" başlıklı duyuruda, sanatçının 7 Eylül'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu

Uçakta akılalmaz görüntü! Nedeni ekipleri haklı çıkaracak cinsten
Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü

Görüntüsü bir gecede değişti! Yeni tarzı olay
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı

Yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Sonrası görenleri şaşkına çevirdi
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz

Bakan Şimşek'ten programa damga vuran itiraf: Açık açık konuşalım...