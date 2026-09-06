"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu.

Kağıthane'deki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç için yarın saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Oyuncunun cenaze namazı, 8 Eylül Salı günü Ankara'da öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak. Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş tarafından yapılan "Serhat Kılıç'a Veda" başlıklı duyuruda, sanatçının 7 Eylül'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA