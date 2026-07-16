Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı
Oyuncu Levent Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Oyuncu Levent Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı