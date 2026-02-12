Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde yapıldı.
OYUNCU Kanbolat Görkem Arslan (45), evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kanbolat, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazında düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel