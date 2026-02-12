Haberler

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde yapıldı.

OYUNCU Kanbolat Görkem Arslan (45), evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kanbolat, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazında düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma

Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma

Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün