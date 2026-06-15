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Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti

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Kızılcık Şerbeti ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol alan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

"Kızılcık Şerbeti" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi birçok dizide canlandırdığı rolleriyle dikkati çeken 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

İrtem'in vefatına ilişkin yazılı açıklama yapan avukatı Uğur Gökkoyun, genç oyuncunun annesiyle birlikte evinde olduğu sırada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gökkoyun, açıklamasında "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dün yeni yaşını kutladığı öğrenilen Ece İrtem'in ani vefatı, sevenleri ve sanat camiası tarafından üzüntüyle karşılandı.

Ece İrtem kimdir?

Sivas'ta 14 Haziran 1991'de dünyaya gelen Ece İrtem, sanat eğitimine İzmir'de başladı.

Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelerek İstanbul'a yerleşen İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sahne dersleri aldı.

Genç oyuncu kariyeri boyunca "Kızılcık Şerbeti"nin yanı sıra "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok sevilen dizide rol almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
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