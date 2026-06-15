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Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti

Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti
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Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Işıl' karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem (35), evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Dün doğum gününü kutlayan İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera Bölümü mezunuydu.

OYUNCU Ece İrtem (35) hayatını kaybetti. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Işıl' karakterini canlandıran Ertem'in evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. İrtem'in dün yeni yaşını kutladığı bilgisi edinildi.

14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen İrtem, 2014'te Yaşar Üniversitesi Opera - Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Eğitimi boyunca opera alanında Türkiye'nin ve dünyanın tanınan sanatçılarıyla çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Haberler.com
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